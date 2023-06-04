Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten gelen turizmciler Samsun'da iş geliştirme toplantısına katıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten gelen turizmciler iş geliştirme toplantısına katıldı. Toplantıda bölgedeki turizm işletmeleri ile birebir görüşmeler yapılırken, program sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.

Samsun'da, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten gelen turizmciler iş geliştirme toplantısına katıldı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, toplantıda Körfez ülkelerinden gelen 17 acente temsilcisi için tanıtım turu düzenlediklerini, katılımcıların 1 Haziran'da başlayan etkinlikle Amasya ve Samsun'u gezdiklerini anlattı.

Etkinliğin son günü bölgedeki turizm acenteleri, otel ve özel hastanelerin temsilcilerinin misafirlerle bir araya geleceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ülkemize gelen seyahat acenteleri temsilcileri ile bir araya geldiğimiz bu güzel günde Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan toplantımıza katılım sağlayan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Biz bu faaliyeti THY ve TGA ile birlikte pek çok yerel paydaşımızın desteği ile gerçekleştirdik. Misafirlerimiz 3 gündür Samsun ve Amasya'daki farklı turizm noktalarını tecrübe ettiler. Bugün de burada bölgemizdeki turizm işletmeleri ile birebir görüşmeler yapılacak. İnşallah bu toplantı ve görüşmeler her iki taraf için de gelecek için de yeni iş ortaklıkları kurulmasına vesile olur."

THY Samsun Satış Müdürü Göktuğ Dervişoğlu ise acentelerden bölgeyi tanıtmak için gösterdikleri çabayı sürdürmelerini ve müşterilere bölgenin sunduğu farklı deneyimleri anlatmalarını istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından bölgede faaliyet gösteren oteller ve turizm acenteleri, özel hastanelerin temsilcileriyle Suudi Arabistan ve Kuveyt acenteleri arasında ikili görüşmelerin yapılaması ve iş bağlantılarının kurulması için görüşme yapıldı.

Toplantının sonunda programa katılan temsilcilere günün anısına plaket takdim edildi.