Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak

AMMAN, 29 Mart (Xinhua) — Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Salih bin Nasır el-Casir, Ürdün Ticaret Odası (JCC) tarafından düzenlenen bir toplantıda yeni demiryolunun iki ülke arasındaki yolcu, yük ve araç hareketlerini kolaylaştıracağını söyledi. Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yusuf eş-Şemali ise, Suudi Arabistan'ı Ürdün'ün en büyük ticari ortağı olarak övdü ve […]

AMMAN, 29 Mart (Xinhua) — Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Salih bin Nasır el-Casir, Ürdün Ticaret Odası (JCC) tarafından düzenlenen bir toplantıda yeni demiryolunun iki ülke arasındaki yolcu, yük ve araç hareketlerini kolaylaştıracağını söyledi. Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yusuf eş-Şemali ise, Suudi Arabistan'ı Ürdün'ün en büyük ticari ortağı olarak övdü ve iki ülke arasında her düzeyde stratejik ilişkiler bulunduğuna dikkat çekti.

Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nail el-Kebariti ulaşımı ekonomik kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak niteledi ve ticari alışverişleri iyileştirmek için iki ülkenin ulaşım sistemlerini düzenleyen kanunların birleştirilmesi çağrısında bulundu. El-Kabariti ayrıca Ürdün ile Suudi Arabistan'ın gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için depolama lojistiği konusunda bir anlaşmaya varması gerektiğinin de altını çizdi.

Xinhua / Genel

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ticaret, Ürdün, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title