Suudi Arabistan, Türkiye'yi turizm amaçlı e-vize verilen ülkeler arasına ekledi

Suudi Arabistan, turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna Türkiye'yi dahil etti. Yeni düzenleme ile Türk vatandaşları, turistik amaçlı e-vizelerini internet üzerinden veya havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden alabilecekler.

Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektonik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna Türkiye de dahil edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu uygulama öncesinde vatandaşlarımız, Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde etiket vizeye tabiydiler. Yeni düzenleme çerçevesinde, umuma mahsus ve resmi pasaport hamili vatandaşlarımız, turistik amaçlı (turistik, iş, umre, aile ziyareti amaçlı) e-vizelerini "https://visa.visitsaudi.com" internet adresinden, Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarında bulunan e-vize kabinlerinden veya Suudi Arabistan'ın Türkiye'de mukim temsilciliklerinden "365 günde 90 gün" kalış süreli "tek girişli" veya "çok girişli" olarak alabileceklerdir. E-vize uygulaması, Hac farizasını kapsamamaktadır. Hac döneminde, e-vizeyle yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir. Suudi Arabistan vatandaşları ise, ülkemize seyahatlerinde etiket vize, e-vize ve sınır kapılarında bandrol vize alabilmektedirler" denildi. - ANKARA