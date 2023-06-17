Suudi Arabistan, turistlere altı yeni tip elektronik vize uygulaması başlattı

Suudi Arabistan, turistlere altı yeni tip elektronik vize uygulamasına geçti. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret vizesi taşıyanlar ile Schengen vize sahipleri, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ve Birleşik Krallık'ta veya Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikametgahı olanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden elektronik vize başvurusu yapabilecek. Bu yeni kolaylıklar, hac mevsimi dışında umre yapmak isteyenler, turizm, etkinlik, sergi ve konferanslara katılmak isteyenler gibi aynı gruplara daha önce sunulan varışta vize alma imkanlarına eklenen imkanları içeriyor. Suudi Turizm Otoritesi, ülkeye gelen turistlere daha fazla kolaylık sağlamak, ziyaretçilerin deneyimlerini iyileştirmek ve turizm destinasyonlarındaki gezilerini zenginleştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Turist vizesi almak isteyenler için elektronik turist vizesi, 2019'un son çeyreğinde kullanıma sunulmuş ve sonrasında bir dizi yeni kararla birlikte uygulandı. - İSTANBUL

Suudi Arabistan, turistlere altı yeni tip elektronik vize uygulamasına geçti. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret vizesi taşıyanlar ile Schengen vize sahipleri, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ve Birleşik Krallık'ta veya Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikametgahı olanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden elektronik vize başvurusu yapabilecek. Bu yeni kolaylıklar, hac mevsimi dışında umre yapmak isteyenler, turizm, etkinlik, sergi ve konferanslara katılmak isteyenler gibi aynı gruplara daha önce sunulan varışta vize alma imkanlarına eklenen imkanları içeriyor.

Suudi Turizm Otoritesi, ülkeye gelen turistlere daha fazla kolaylık sağlamak, ziyaretçilerin deneyimlerini iyileştirmek ve turizm destinasyonlarındaki gezilerini zenginleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Turist vizesi almak isteyenler için elektronik turist vizesi, 2019'un son çeyreğinde kullanıma sunulmuş ve sonrasında bir dizi yeni kararla birlikte uygulandı. - İSTANBUL