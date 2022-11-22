Suudi Arabistan maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Suudi Arabistan teknik direktörü kim, Suudi Arabistan kalecisi kim, Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.

Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Suudi Arabistan oldu. Peki, Suudi Arabistan teknik direktörü kim? Suudi Arabistan kalecisi kim? İşte, Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu!

SUUDİ ARABİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Teknik Direktör:

Hervé Renard