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Suudi Arabistan teknik direktörü kim? Suudi Arabistan kalecisi kim? Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu!

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Suudi Arabistan teknik direktörü kim? Suudi Arabistan kalecisi kim? Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu!

Suudi Arabistan maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Suudi Arabistan teknik direktörü kim, Suudi Arabistan kalecisi kim, Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.

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Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Suudi Arabistan oldu. Peki, Suudi Arabistan teknik direktörü kim? Suudi Arabistan kalecisi kim? İşte, Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu!

SUUDİ ARABİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Teknik Direktör:

Hervé Renard

SUUDİ ARABİSTAN 2022 DÜNYA KUPASI KADROSU!

Mohammed Al-Owais Oct 10, 1991 Al-Hilal

GK Mohammed Al Rubaie Aug 14, 1997 Al-Ahli

GK Nawaf Al-Aqidi May 10, 2000 Al-Nassr

DF Yasser Al-Shahrani May 25, 1992 Al-Hilal

DF Mohammed Al-Breik Sep 15, 1992 Al-Hilal

DF Ali Al-Bulaihi Nov 21, 1989 Al-Hilal

DF Sultan Al-Ghanam May 6, 1994 Al-Nassr

DF Saud Abdulhamid Jul 18, 1999 Al-Hilal

DF Abdulelah Al-Amri Jan 15, 1997 Al-Nassr

DF Hassan Tambakti Feb 9, 1999 Al-Shabab

DF Abdullah Madu Jul 15, 1993 Al-Nassr

MF Nawaf al-Abed Jan 26, 1990 Al-Shabab

MF Salman Al-Faraj Aug 1, 1989 Al-Hilal

MF Salem Al-Dawsari Aug 19, 1991 Al-Hilal

MF Nawaf Al-Abed Jan 26, 1990 Al-Shabab

MF Abdullah Otayf Aug 3, 1992 Al-Hilal

MF Mohamed Kanno Sep 22, 1994 Al-Hilal

MF Abdulellah Al-Malki Oct 11, 1994 Al-Hilal

MF Sami Al-Najei Feb 7, 1997 Al-Nassr

MF Ali Al-Hassan Mar 4, 1997 Al-Nassr

MF Nasser Al-Dawsari Dec 19, 1998 Al-Hilal

MF Abdulrahman Al-Aboud Jun 1, 1995 Al-Ittihad

MF Riyadh Sharahili Apr 28, 1993 Abha

FW Firas Al-Buraikan May 14, 2000 Al-Fateh

FW Saleh Al-Shehri Nov 1, 1993 Al-Hilal

FW Haitham Asiri

Osman Demir
Osman Demir
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