Suudi Arabistan teknik direktörü kim? Suudi Arabistan kalecisi kim? Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu!
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Suudi Arabistan maçı, Dünya Kupası grup maçlarında en çok merak edilen ve hakkında en fazla araştırmalar yapılan maçlar arasında yer alıyor. Önemli müsabaka hakkında Suudi Arabistan teknik direktörü kim, Suudi Arabistan kalecisi kim, Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu gibi konular araştırıldı.
Dünya Kupası grup maçlarının başlamasıyla müsabakalar yakından takip edilmeye başlanırken, turnuvanın favori takımları da yakından incelenmeye başlandı. Bu konu da en çok merak edilen tadımlardan biri de Suudi Arabistan oldu. Peki, Suudi Arabistan teknik direktörü kim? Suudi Arabistan kalecisi kim? İşte, Suudi Arabistan 2022 Dünya kupası kadrosu!
SUUDİ ARABİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Teknik Direktör:
Hervé RenardSUUDİ ARABİSTAN 2022 DÜNYA KUPASI KADROSU!
Mohammed Al-Owais Oct 10, 1991 Al-Hilal
GK Mohammed Al Rubaie Aug 14, 1997 Al-Ahli
GK Nawaf Al-Aqidi May 10, 2000 Al-Nassr
DF Yasser Al-Shahrani May 25, 1992 Al-Hilal
DF Mohammed Al-Breik Sep 15, 1992 Al-Hilal
DF Ali Al-Bulaihi Nov 21, 1989 Al-Hilal
DF Sultan Al-Ghanam May 6, 1994 Al-Nassr
DF Saud Abdulhamid Jul 18, 1999 Al-Hilal
DF Abdulelah Al-Amri Jan 15, 1997 Al-Nassr
DF Hassan Tambakti Feb 9, 1999 Al-Shabab
DF Abdullah Madu Jul 15, 1993 Al-Nassr
MF Nawaf al-Abed Jan 26, 1990 Al-Shabab
MF Salman Al-Faraj Aug 1, 1989 Al-Hilal
MF Salem Al-Dawsari Aug 19, 1991 Al-Hilal
MF Nawaf Al-Abed Jan 26, 1990 Al-Shabab
MF Abdullah Otayf Aug 3, 1992 Al-Hilal
MF Mohamed Kanno Sep 22, 1994 Al-Hilal
MF Abdulellah Al-Malki Oct 11, 1994 Al-Hilal
MF Sami Al-Najei Feb 7, 1997 Al-Nassr
MF Ali Al-Hassan Mar 4, 1997 Al-Nassr
MF Nasser Al-Dawsari Dec 19, 1998 Al-Hilal
MF Abdulrahman Al-Aboud Jun 1, 1995 Al-Ittihad
MF Riyadh Sharahili Apr 28, 1993 Abha
FW Firas Al-Buraikan May 14, 2000 Al-Fateh
FW Saleh Al-Shehri Nov 1, 1993 Al-Hilal
FW Haitham Asiri