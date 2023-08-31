Suudi Arabistan takımları Avrupa kupalarına katılacak mı? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyordu. Suudi Arabistan ekiplerinin transfer piyasasına damga vurmasının ardından Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'ya başvuruda bulunacağı iddia edilmişti. Peki, Suudi Arabistan takımları Avrupa kupalarına katılacak mı? UEFA iddialara yanıt verdi!

SUUDİ ARABİSTAN TAKIMLARI AVRUPA KUPALARINA KATILACAK MI?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacağına dair konuyu bir medya kuruluşu, durumu bize sormadan haber yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcularla ilgili de konuşan, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." dedi.