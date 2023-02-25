Suudi Arabistan Pro Lig gol kralı kim? Al Nassr Cristiano Ronaldo kaç gol attı? Ronaldo Al Nassr istatistikleri!

Manchester United ile yollarını olaylı şekilde ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Al Nassr oldu. Portekizli yıldız yeni takımı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken hayranları ise Ronaldo'yu yakından takip ederken Suudi Arabistan Pro Ligi'ni takip ediyor. Peki, Suudi Arabistan Pro Lig gol kralı kim? Al Nassr Cristiano Ronaldo kaç gol attı? Ronaldo Al Nassr istatistikleri!