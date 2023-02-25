Suudi Arabistan Pro Lig gol kralı kim? Al Nassr Cristiano Ronaldo kaç gol attı? Ronaldo Al Nassr istatistikleri!
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Manchester United ile yollarını olaylı şekilde ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Al Nassr oldu. Portekizli yıldız yeni takımı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken hayranları ise Ronaldo'yu yakından takip ederken Suudi Arabistan Pro Ligi'ni takip ediyor. Peki, Suudi Arabistan Pro Lig gol kralı kim? Al Nassr Cristiano Ronaldo kaç gol attı? Ronaldo Al Nassr istatistikleri!
Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Al Nassr, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya devam etmek isterken futbolseverlerin merak ettikleri arasında Suudi Arabistan Pro Lig gol kralı kim? Al Nassr Cristiano Ronaldo kaç gol attı? soruları yer aldı. İşte Ronaldo Al Nassr istatistikleri!
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALI KİM?
Suudi Arabistan Pro Lig'de gol kralı olan isim 13 gol ile Talisca oldu.
ALL NASSR CRİSTİANO RONALDO KAÇ GOL ATTI?
Suudi Arabistan Pro Lig'de Ronaldo 5 gol atarken bugünki maçta hat- trick yaptı.