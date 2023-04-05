Dünyanın en iyi 2. futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı Suudi Arabistan Premier Ligi'nde gol krallığı merak ediliyor. Peki, Suudi Arabistan Premier Ligi gol krallığı listesinde kimler var? Suudi Arabistan futbol liginde şuanda gol kralı kim, Ronaldo'nun ligde kaç golü var? Gol kralı CR7 mi? İşte detaylar...

Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî, Suudi Arabistan'ın en üst düzeydeki futbol ligidir. İlk sezonu 1977 yılında oynandı. Her sezon sonunda sıralamadaki son iki takım Ed-Dûrî ed-Derece el-Ula's-Suudî'ne düşer. Suudi Arabistan Premier Ligi gol krallığı 2023! Suudi Arabistan futbol liginde şuanda gol kralı kim, Ronaldo'nun ligde kaç golü var? Gol kralı CR7 mi?

SUUDİ ARABİSTAN PREMİER LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Ittihad FC

Al Nassr

El Hilal

Al-Shabab

Al Taawon

El Fetih

Damak FC

Al Ta'ee

Al Raed

Al Feiha

El İttifak

Abha

Al Wehda

Al-Khaleej

Al Adalh

Al Baten

SUUDİ ARABİSTAN PREMİER LİGİ'NDE PUAN DURUMU NASIL?

Puan durumu şöyle:

SUUDİ ARABİSTAN PREMİER LİGİ GOL KRALLIĞI LİSTESİ

Gol krallığı listesi ve atılan goller şöyle:

Abderrazak Hamdallah : 15 gol Anderson Talisca : 14 gol (+2 gol) Odion Ighalo : 14 gol Carlos Alberto : 12 gol Firas Al-Buraikan : 10 gol Cristiano Ronaldo : 9 gol (+2 gol) Anthony Nwakaeme : 8 gol Cristian Guanca : 7 gol Mourad Batna : 7 gol Yousef Al-Shammari : 7 gol

Ayrıca bugünkü maçta Ronaldo ve Talisca 2'şer gol attı. Bu iki isme +2 gol ekleyebiliriz.