Suudi Arabistan Premier Ligi gol krallığı 2023! Suudi Arabistan futbol liginde şuanda gol kralı kim, Ronaldo'nun ligde kaç golü var? Gol kralı CR7 mi?
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Dünyanın en iyi 2. futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı Suudi Arabistan Premier Ligi'nde gol krallığı merak ediliyor. Peki, Suudi Arabistan Premier Ligi gol krallığı listesinde kimler var? Suudi Arabistan futbol liginde şuanda gol kralı kim, Ronaldo'nun ligde kaç golü var? Gol kralı CR7 mi? İşte detaylar...
Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî, Suudi Arabistan'ın en üst düzeydeki futbol ligidir. İlk sezonu 1977 yılında oynandı. Her sezon sonunda sıralamadaki son iki takım Ed-Dûrî ed-Derece el-Ula's-Suudî'ne düşer. Suudi Arabistan Premier Ligi gol krallığı 2023! Suudi Arabistan futbol liginde şuanda gol kralı kim, Ronaldo'nun ligde kaç golü var? Gol kralı CR7 mi?
- Ittihad FC
- Al Nassr
- El Hilal
- Al-Shabab
- Al Taawon
- El Fetih
- Damak FC
- Al Ta'ee
- Al Raed
- Al Feiha
- El İttifak
- Abha
- Al Wehda
- Al-Khaleej
- Al Adalh
- Al Baten
Puan durumu şöyle:
Gol krallığı listesi ve atılan goller şöyle:
- Abderrazak Hamdallah : 15 gol
- Anderson Talisca : 14 gol (+2 gol)
- Odion Ighalo : 14 gol
- Carlos Alberto : 12 gol
- Firas Al-Buraikan : 10 gol
- Cristiano Ronaldo : 9 gol (+2 gol)
- Anthony Nwakaeme : 8 gol
- Cristian Guanca : 7 gol
- Mourad Batna : 7 gol
- Yousef Al-Shammari : 7 gol
Ayrıca bugünkü maçta Ronaldo ve Talisca 2'şer gol attı. Bu iki isme +2 gol ekleyebiliriz.