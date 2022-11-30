Suudi Arabistan - Meksika maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba S. Arabistan Meksika maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Suudi Arabistan - Meksika maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Suudi Arabistan - Meksika maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Suudi Arabistan - Meksika maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Suudi Arabistan - Meksika maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Suudi Arabistan - Meksika maç özeti ve detayları haberimizde...
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Suudi Arabistan - Meksika maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 22:00 'da başladı.
Suudi Arabistan - Meksika maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.
Suudi Arabistan - Meksika maçı 2-0 devam ediyor. Maçta Meksika önde.
Meksika maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Meksika'nın golleri:
- 47. dakika : Henry Martin
- 52. dakika : Luis Chavez
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.