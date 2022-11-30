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Suudi Arabistan - Meksika maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba S. Arabistan Meksika maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Suudi Arabistan - Meksika maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba S. Arabistan Meksika maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Suudi Arabistan - Meksika maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Suudi Arabistan - Meksika maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Suudi Arabistan - Meksika maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 30 Kasım Çarşamba Suudi Arabistan - Meksika maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Suudi Arabistan - Meksika maç özeti ve detayları haberimizde...

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Suudi Arabistan - Meksika maçı 30 Kasım Çarşamba yani bugün saat 22:00 'da başladı.

Suudi Arabistan - Meksika maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.

Suudi Arabistan - Meksika maçı 2-0 devam ediyor. Maçta Meksika önde.

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Meksika maçta 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Meksika'nın golleri:

  • 47. dakika : Henry Martin
  • 52. dakika : Luis Chavez

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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