Suudi Arabistan Kralı kimdir? Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud kim?

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un davetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Peki, Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud kim?

SUUDİ ARABİSTAN KRALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Aralık 1935

86 yaşında

Riyad, Suudi Arabistan

Bundan önce 2012-2015 yılları arasında veliaht prens, 2011'den 2015'e kadar savunma bakanlığı ve 1963'den 2011'e kadar Riyad Bölgesi Valiliği görevlerini yürüttü. 23 Ocak 2015'te Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.

Kral olarak aldığı başlıca kararlar arasında Yemen İç Savaşı'na Suudi müdahalesi, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu ve Suudi kadınların araba kullanmasına izin veren 2017 kararnamesi yer alıyor.

Kral Selman, 31 Aralık 1935 tarihinde, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, bir Suudi Ailesi üyesi olarak dünyaya geldi. Babası ülkenin ilk kralı Abdülaziz bin Abdurrahman, annesi ise Hassa bint Ahmed'dir. Kralın 45 çocuğundan 25. oğludur.

Kral Selman, kraliyet çocuklarına eğitim veren Prens Okulu'na gitti. Orada eğitim aldı. Sonra mezun oldu ve politikaya atılmaya başladı.

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