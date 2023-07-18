Suudi Arabistan İHA'ları satın mı alıyor ve Suudi Arabistan İHA'ları ne kadara alıyor merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan İHA'ları satın mı alıyor? Suudi Arabistan İHA'ları ne kadara alıyor? soruları gündeme geliyor. Peki, Suudi Arabistan İHA'ları satın mı alıyor? Suudi Arabistan İHA'ları ne kadara alıyor?

Suudi Arabistan İHA'ları satın mı alıyor? Suudi Arabistan İHA'ları ne kadara alıyor? soruları araştırılıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den İHA satın alması gündeme geliyor. Suudi Arabistan İHA'ları satın mı alıyor? Suudi Arabistan İHA'ları ne kadara alıyor? merak ediliyor. Suudi Arabistan İHA'ları satın mı alıyor? Suudi Arabistan İHA'ları ne kadara alıyor? Detaylar haberimizdedir…

SUUDİ ARABİSTAN İHA'LARI SATIN MI ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu kapsamında dün Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmaların imzalandığı görüşmenin ardından Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar'dan İHA satın alacaklarını duyurdu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu haberi "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" sözleriyle ilan etti.

SUUDİ ARABİSTAN İHA'LARI NE KADARA ALIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliği çabaları kapsamında bir savunma iş birliği planı imzaladık" dedi. Suudi Arabistan'ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye'den İHA satın alacağını duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.