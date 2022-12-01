Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün C grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, Suudi Arabistan elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, Suudi Arabistan turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

Suudi Arabistan elendi mi? Suudi Arabistan son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Suudi Arabistan elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

SUUDİ ARABİSTAN ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün Suudi Arabistan, Meksika'ya 2-1 yenildi ve grubu 3 puanla 4. sırada tamamladı. Suudi Arabistan C grubunda 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre Suudi Arabistan turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI C GRUBU PUAN DURUMU

Arjantin : 6 puan

Polonya : 4 puan

Meksika : 4 puan

Suudi Arabistan : 3 puan

Bu puan durumuna göre Meksika ve Suudi Arabistan turnuvaya veda ediyor.