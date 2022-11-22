Suudi Arabistan'da neden resmi tatil ilan edildi 2022? Arabistan'da yarın (23 Kasım 2022) resmi tatil mi, iş yeri ve okullar tatil mi?

Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da şenlikler başladı. Tarihinde ilk kez Arjantin'i mağlup eden Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. Peki, Suudi Arabistan'da neden resmi tatil ilan edildi 2022? Arabistan'da yarın resmi tatil mi, iş yeri ve okullar tatil mi? İşte detaylar...

Suudi Arabistan, Arjantin'i nasıl mı yendi? Maçtan sonra çekilen bir fotoğraf her şeyi özetledi

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan, 23 Kasım Çarşamba gününün resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Peki, Suudi Arabistan'da neden resmi tatil? Suudi Arabistan'da resmi tatil kaç gün sürecek? Suudi Arabistan'da tüm iş yerleri ve okullar tatil mi oldu? Bilgiler sizlerle...

SUUDİ ARABİSTAN'DA NEDEN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ?

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da, Arjantin galibiyeti nedeniyle tüm ülkede resmi tatil ilan edildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti.

KRAL ONAY VERDİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın da onayıyla çarşamba gününü Arjantin karşısında alınan galibiyet nedeniyle ulusal tatil günü ilan etti. Suudi taraftarlar Arjantin galibiyetini tüm gün kutladı. Kutlamalar yarın da devam edecek.

İKİNCİ YARIDA ÖNE GEÇTİLER

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, öne geçtiği karşılaşmada Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. En büyük favorilerden biri olarak gösterilen Arjantin'in turnuvanın henüz başında aldığı bu şok mağlubiyet tüm otoriteleri şaşırttı. Karşılaşmada perdeyi penaltıdan Messi açmıştı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin attığı gollerle karşılaşmada öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Suudi Arabistan, maçtan zaferle ayrıldı.