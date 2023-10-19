Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 26'ncı Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2025 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 26'ncı Genel Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak. Suudi Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb, ev sahipliği yapmanın Suudi Arabistan'ın turizm sektörünü daha parlak ve iş birlikçi bir geleceğe yönlendirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad, 2025 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 26'ncı Genel Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak.

Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Semerkant'ta 16 Ekim'de başlayan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 25'inci Genel Kurul toplantısı yarın sona eriyor. Bu akşamki oturumda delegeler 2 yıl sonra 26'ncı Genel Kurul toplantısının Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da olması konusunda anlaştı.

Genel Kurul, 159'dan fazla üye devletin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.

Suudi Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb, Kral Salman ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'a, turizm endüstrisine verdikleri destekten dolayı şükranlarını dile getirdi. Genel Kurula ev sahipliği yapmanın, Suudi Arabistan'ın küresel turizm sektörünü daha parlak ve daha iş birlikçi bir geleceğe yönlendirme konusundaki kararlılığının altını çizdiğini söyledi.

Toplantının Suudi Arabistan'a turizmdeki ilerlemelerini sergileme ve sektördeki uluslararası iş birliğini geliştirme fırsatı sağlayacağı belirtildi.