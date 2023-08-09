Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar yılda 4 milyon Çinli turisti çekmeyi hedefliyor

Suudi Arabistan Turizm Kurumu (STA), 2030 yılına kadar yılda 4 milyon Çinli turisti çekme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını duyurdu. Bu adımlar arasında, Suudi Arabistan'ın önde gelen havayolu şirketlerinden SAUDIA tarafından duyurulan, başkent Riyad ve Kızıldeniz liman kenti Cidde'yi, Çin'in başkenti Beijing'e bağlayacak yeni bir doğrudan uçuş rotası da yer alıyor. Ayrıca Suudi Arabistan ve Çin arasında turizmi teşvik etmek için ikili anlaşmalar yapıldı.

RİYAD, 9 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan Turizm Kurumu (STA), 2030 yılına kadar yılda 4 milyon Çinli turisti çekme hedefi doğrultusunda bu yaz birçok önemli adım atıldığını bildirdi.

STA, Salı günü yaptığı açıklamada bu adımlar arasında, Suudi Arabistan'ın önde gelen havayolu şirketlerinden SAUDIA tarafından geçen hafta duyurulan, başkent Riyad ve Kızıldeniz liman kenti Cidde'yi, Çin'in başkenti Beijing'e bağlayacak yeni bir doğrudan uçuş rotasının da yer aldığını bildirdi.

STA, Suudi Arabistan ve Çin'in, turizmi teşvik etmek için ikili anlaşmalar yaptıklarını da duyurdu. Bu anlaşmalar kapsamında Çin, Suudi Arabistan'ın hızlandırılmış e-vize programına ve SAUDIA'nın yolcularına krallıkta bir gecelik otel konaklaması sunan 96 saatlik mola vizesi programına katılacak.

Açıklamada Çinli turistlere kolaylık sağlamak üzere yılın başlarında uygulamaya konulan çeşitli tedbirler de vurgulandı. Bu kapsamda turistler, resmi Çince turizm portalı VisitSaudi.cn'de gezinebilirken, Mandarin dilinde tabelalar, Çince yardım hattı, UnionPay kart programı ve Çin restoranlarının bulunduğu Riyad Havalimanı'nda daha rahat yön bulabiliyor.

Suudi Arabistan, 2030 Vizyonu kapsamında 2030 yılına kadar yılda 100 milyon turist çekmeyi planlıyor.