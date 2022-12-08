TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde sütlü nuriye yapıldı. İzleyiciler, sütlü nuriye tarifini araştırmaya başladı. Peki, Sütlü nuriye nedir, nasıl yapılır? MasterChef sütlü nuriye tarifi ve yapılışı! Sütlü nuriye nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dış oyun için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yöresel yemekler yapıldı. Peki, Sütlü nuriye nedir, nasıl yapılır? MasterChef sütlü nuriye tarifi ve yapılışı! Sütlü nuriye nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

SÜTLÜ NURİYE NEDİR?

Sütlü Nuriye, Türk mutfağından bir tatlı. İhtilal tatlısı veya ihtilal baklavası da denir. Süt, fındık, şeker ve un ile yapılır.

SÜTLÜ NURİYE TARİFİ!

Hamuru İçin

2 adet yumurta

4 su bardağı un (200 ml bardak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su (200 ml bardak)

Buğday veya mısır nişastası

Fındık

250 gr eritilmiş tereyağı

Şerbeti için: