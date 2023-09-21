Sütlü Badem Çorbası tarifi! MasterChef Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sütlü Badem Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sütlü Badem Çorbası hazırladı. Peki, Sütlü Badem Çorbası nedir? Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır? Sütlü Badem Çorbası nedir?
Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sütlü Badem Çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır? Sütlü Badem Çorbası nedir? Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır, Sütlü Badem Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sütlü Badem Çorbası yapıldı, evde klasik Sütlü Badem Çorbası yapıldı! İşte en güzel Sütlü Badem Çorbası!
SÜTLÜ BADEM ÇORBASI TARİFİ!
Sütlü Badem Çorbası
Malzemeler
130 g Peyman Bahçeden Çiğ Badem
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı tepeleme un
2 su bardağı süt
3 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Muskat
Üzeri için
Yarım çay bardağı ikiye bölünmüş badem
1 tatlı kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
- Önce bademleri geniş bir kaba alın, üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip 15-20 dakika bekletin. Bademler yumuşayınca sudan çıkartıp kabuklarını soyun.
- Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Tereyağını bir tencerede eritip unu kokusu çıkıncaya kadar kavurun.
- Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
- Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. File bademleri tereyağında hafif kavurup çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın.