Sütlü Badem Çorbası tarifi! MasterChef Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sütlü Badem Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sütlü Badem Çorbası hazırladı. Peki, Sütlü Badem Çorbası nedir? Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır? Sütlü Badem Çorbası nedir?

Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sütlü Badem Çorbası ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır? Sütlü Badem Çorbası nedir? Sütlü Badem Çorbası nasıl yapılır, Sütlü Badem Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sütlü Badem Çorbası yapıldı, evde klasik Sütlü Badem Çorbası yapıldı! İşte en güzel Sütlü Badem Çorbası!

SÜTLÜ BADEM ÇORBASI TARİFİ!

Sütlü Badem Çorbası

Malzemeler

130 g Peyman Bahçeden Çiğ Badem

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Muskat

Üzeri için

Yarım çay bardağı ikiye bölünmüş badem

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI