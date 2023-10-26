Sütaş hangi ülkenin, kimin markası? Sütaş İsrail markası mı?

Sütaş İsrail markası mı? Sütaş hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Sütaş İsrail markası mı? Sütaş hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Sütaş markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Sütaş İsrail markası mı? Sütaş hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

SÜTAŞ HANGİ ÜLKENİN?

Sütaş, 1975 yılında kurulan ve o günden bu yana kaliteli süt ve süt ürünleri üretme misyonuyla faaliyet gösteren bir şirkettir. Süt, yoğurt, peynir, ayran gibi birçok ürünü Sütaş markasının güvencesi altında bulabilirsiniz. Sütaş, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de tanınan bir süt markasıdır. Sütaş, 1975 yılında Sadık Yılmaz tarafından kurulan Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. bünyesinde üretilen süt ve süt ürünleri markasıdır. Türkiye, Makedonya ve Romanya'da bulunan beş tesisinde üretim yapmaktadır. Firma ürünlerini 32 ülkeye ihraç etmektedir.