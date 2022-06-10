Süt kazanında banyo yapan adam tazminat mı alacak? - Haberler

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Süt kazanında banyo yapan adam tazminat mı alacak?

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Süt kazanında banyo yapan adam tazminat mı alacak?

Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, beraat edince tazminat için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dava açtı. Gelişme sonrası Süt kazanında banyo yapan adam tazminat mı alacak merak edildi.

6 gün cezaevinde tutuklu kalan Emre Sayar, Maliye Hazinesi'ne 20 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere tazminat davası açtı. Dava ile ilgili duruşma, 7 Haziran'da Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, kararı verdi. Peki, Süt kazanında banyo yapan adam tazminat mı alacak?

SÜT KAZANINDA BANYO YAPAN ADAM TAZMİNAT MI ALACAK?

Konya'da süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, beraat edince tazminat için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dava açtı. Mahkeme heyeti Sayar'ı haklı bularak kendisine 1150 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Karara itiraz edeceğini belirten Sayar, "Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu" dedi.

6 gün cezaevinde tutuklu kalan Emre Sayar, Maliye Hazinesi'ne 20 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere tazminat davası açtı. Dava ile ilgili duruşma, 7 Haziran'da Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Emre Sayar için 450 lira maddi, 700 lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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