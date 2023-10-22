Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir. Film hakkında birçok konu merak edildi. Peki, Süt Kardeşler nerede çekildi, oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncu kadrosu! Film nerede çekiliyor, konak nerede? İşte ayrıntılar...

Süt Kardeşler nerede çekildi, oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncu kadrosu! Film nerede çekiliyor, konak nerede?

Süt Kardeşler nerede çekilmiştir? Süt Kardeşler hangi il ve ilçede çekildi? Süt Kardeşler konak, yalı ve köşk nerede? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncu kadrosu! Film nerede çekiliyor, konak nerede?

SÜT KARDEŞLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süt Kardeşler bugün 5 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Show TV'de ekranlara gelecektir.

SÜT KARDEŞLER NE ZAMAN ÇIKTI?

Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

SÜT KARDEŞLER KONUSU NE?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Adile Naşit - Melek

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami Bey Amca

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi