Süt Kardeşler nerede çekildi, oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncu kadrosu! Film nerede çekiliyor, konak nerede?
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Yeşilçam'ın en iyi filmlerinden kabul edilen Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir. Film hakkında birçok konu merak edildi. Peki, Süt Kardeşler nerede çekildi, oyuncuları kim? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncu kadrosu! Film nerede çekiliyor, konak nerede? İşte ayrıntılar...
Süt Kardeşler nerede çekilmiştir? Süt Kardeşler hangi il ve ilçede çekildi? Süt Kardeşler konak, yalı ve köşk nerede? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncu kadrosu! Film nerede çekiliyor, konak nerede?
Süt Kardeşler bugün 5 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Show TV'de ekranlara gelecektir.
Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yapımı bir Türk filmidir.
1976 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirildi. Özellikle Arzu Film'in komedi filmlerinin çekildiği bu köşk, 1979'a kadar sinemaya hizmet etti. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.
Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
Kemal Sunal - Şaban
Şener Şen - Hüsamettin
Adile Naşit - Melek
Halit Akçatepe - Ramazan
Hale Soygazi - Bihter
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami Bey Amca
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi