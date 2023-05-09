Süslü Korkuluk neden yayınlanmadı? Çağatay Ulusoy'un dizisi neden yok?
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TV8'de başlaması beklenen Süslü Korkuluk neden yayınlanmadı? Çağatay Ulusoy'un dizisi neden yok? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Konu hakkında kısaca bilgileri sizlere ileteceğiz. Peki, Süslü Korkuluk konusu ne, oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Senarist kim? Senaryosu kime ait? Senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu'na mı aittir?
Süslü Korkuluk neden yayınlanmadı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu, TV8'de yayınlanmaya başlanması beklenen Türk televizyon dizisi. Hala yayınlanmayan dizi hakkında Süslü Korkuluk neden yayınlanmadı? Çağatay Ulusoy'un dizisi neden yok? sorularının yanıtı merak edildi.
SÜSLÜ KORKULUK NEDEN YAYINLANMADI?
2022 yılının başlarında tanıtılan Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Süslü Korkuluk dizisi, TV8 kanalında izleyicisiyle buluşacaktı. Ancak hala dizinin yayınlanmaması nedeniyle dizinin ne zaman yayınlanacağı sık sık araştırıldı. Kısa bir süre önce dizinin bütçesi nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
SÜSLÜ KORKULUK HANGİ KANALDA, PLATFORMDA YAYINLANACAKTI?
Süslü Korkuluk dizisi, TV8'de ekranlarında yayınlanacaktı.