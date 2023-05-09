Süslü Korkuluk neden yayınlanmadı? Çağatay Ulusoy'un dizisi neden yok?

TV8'de başlaması beklenen Süslü Korkuluk neden yayınlanmadı? Çağatay Ulusoy'un dizisi neden yok? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Konu hakkında kısaca bilgileri sizlere ileteceğiz. Peki, Süslü Korkuluk konusu ne, oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlamadır? Senarist kim? Senaryosu kime ait? Senaryosu Gülseren Budayıcıoğlu'na mı aittir?