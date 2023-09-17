Kadınların öncülüğünde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Ordu'da renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'de ve dünyada yaklaşık 180 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşen, Ordu'da da düzenlenen turun katılan tüm kadınlar, süsledikleri bisikleti ve farklı giyimleri ile etkinliğe dikkat çekti. Kadınlar, bisikletleri ile çıktıkları kendilerinin daha çok fark edilmeleri gerektiğini, temiz bir çevre ve sağlık için bisiklet kullanımının önemine değindi.

Süslü kadınlar bisiklet turu Ordu'da gerçekleştirildi

ORDU - Kadınların öncülüğünde düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Ordu'da renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'de ve dünyada yaklaşık 180 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşen, Ordu'da da düzenlenen turun katılan tüm kadınlar, süsledikleri bisikleti ve farklı giyimleri ile etkinliğe dikkat çekti. Kadınlar, bisikletleri ile çıktıkları kendilerinin daha çok fark edilmeleri gerektiğini, temiz bir çevre ve sağlık için bisiklet kullanımının önemine değindi.

Etkinliğe katılan Nurşen Çilci, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na yaklaşık 6 yıldır severek katıldığını belirterek, "Eğitimci olarak kadınları özgür olduğu yerde ben de varım. Bunu da tüm kız çocuklarımıza ve kadınlara aşılamak istiyorum. Bisikletin üzerine bindiğimde gökyüzüne çıktığımı, özgürlüğe kavuştuğumu hissediyorum. Bisiklet kullanmayı 33 yaşında öğrendim ve öğrendiğimde bisikletsiz geçen 33 yılın kayıp olduğunu fark ettim. Bisiklet ile gideceğim yere araç kullanmadan gidiyorum bisiklet bize sağlık, özgürlük ve temiz bir dünya sunuyor" diye konuştu.

Gülbahar Karahasan ise etkinliğin amacının kadınların trafikte bisikletle var olduklarını göstermek olduğunu ifade ederek, "Çok sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bunun farkındalığını oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz" dedi.

Etkinliğe annesi ile birlikte katılan 10 yaşındaki Yağmur Hancı, herkesin bisiklet kullanması gerektiğini, ailesi ile birlikte sürekli olarak bisiklet kullandıklarını belirtti.

Ziynet Nazan Çetin ise 10 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını, kadınlar olarak her an trafikte olduklarını kaydetti.