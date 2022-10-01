Suşi tarifi! Masterchef Suşi nedir, nasıl yapılır? Suşi için gerekli malzemeler nelerdir? Suşi hangi ülkeye ait?

Masterchef 1 Ekim yarışmasında şefler tarafından Suşi yapılması istendi. Peki Masterchef Suşi nasıl yapılır? Suşi için gerekli malzemeler nelerdir? Suşi yemek tarifi! Suşi nasıl yapılır? Suşi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Suşi tarifi oldu. Peki en güzel Suşi yemek tarifi nasıldır? Suşi yemeği nasıl yapılır? Suşi için gerekli malzemeler nelerdir? Suşi nasıl yapılır? Suşi için gerekenler neler?

SUŞİ NEDİR, HANGİ ÜLKEYE AİT?

Suşi, genellikle çiğ deniz ürünleri ve sebzeler gibi çeşitli malzemelerle birlikte, biraz şeker ve tuz ile hazırlanmış sirkeli pirinçten oluşan geleneksel bir Japon yemeğidir. Suşi stilleri ve sunumu çok çeşitli olup ana bileşeni aynı zamanda shari veya sumeshi olarak da adlandırılan suşi pirincidir. Japonya çıkışlı bir yemek olmasına rağmen tüm Uzakdoğu ülkelerinde tüketilir.

Suşi geleneksel olarak orta taneli beyaz pirinçle yapılır, ancak kahverengi pirinç veya kısa taneli pirinç ile hazırlanabilir. Genellikle kalamar, yılan balığı, sarıkuyruk, somon, ton balığı veya yengeç çubuğu gibi deniz ürünleri ile hazırlanır. Birçok suşi türü vejeteryandır. Genellikle gari, wasabi ve soya sosu ile servis edilir. Daikon veya takuan, yemek için popüler garnitürlerdir.

Suşinin telaffuzunda, eğer bir ön ek var ise (nigirizuşi örneğinde olduğu gibi) ilk s harfi z olarak okunur; bu, Japoncada rendaku olarak adlandırılan sessiz harf yumuşamasının bir örneğidir.

Suşi bazen Japon mutfağında ince dilimlenmiş çiğ balık veya ara sıra etten oluşan ilgili bir yemek olan saşimi ile karıştırılır.

SUŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Evde suşi yapımı için belirli malzemelerin bulunması gerekmektedir. Suşi malzemelerinin derlenmesi halinde suşi, yapımı çok da zor olan yemekler arasında yer almamaktadır.

2 su bardağı suşi pirinci

2,5 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç sirkesi

Yarım çay bardağı beyaz toz şeker

Çeyrek çay bardağı tuz

8-10 yaprak suşi yosunu (suşi nori)

İçi için:

1 havuç

1 salatalık

1 avokado

1 yaprak somon füme

1 ince dilim somon fileto (100-150 gr kadar)

2 parça yengeç surimi stick

Servis için:

Soya sosu

Wasabi tozu

Zencefil turşusu

SUŞİNASIL YAPILIR? SUŞİTARİFİ

Pirinçleri 15 dakika soğuk suda bekletin, ardından 5-6 kez bol suyla yıkayıp nişastasını iyice akıtın.

Ardından pirinçleri tencereye alıp 2,5 su bardağı su ile birlikte kaynayana kadar pişirin.

Kaynayan tencerenin kapağını kapatıp altını kısın. 10 dakika da bu şekilde pişirin.

10 dakikanın sonunda altını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika kadar dinlendirin.

Pirinç sirkesi, şeker ve tuzu ufak bir cezvede ısıtıp karıştırın.

Pişen pirinçleri geniş bir ahşap tepsiye alın.

Sirkeli karışımı azar azar pirinçlere ekleyin, tahta kaşık yardımıyla pirinçleri kırmadan ve ezmeden havalandırın.

Üzerine nemli bir bez örttüğünüz pirinçleri dinlenmeye bırakın. Bu esnada iç malzemelerini hazırlayın.

Havuç ve salatalığı soyun.

Salatalığın çekirdeklerini çıkardıktan sonra ikisini de kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde çubuklar halinde doğrayın.

Avokadoyu da soyup yarım santimetre kalınlığında dilimleyin.

Surimiyi boydan ikiye bölüp inceltin. Somonları ince ince dilimleyin.

Susam ve çörek otunu birer çay tabağına aktarın.

Suşi matının üzerine yosunu parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

Elinizi ıslatıp pirinçten bir avuç alın ve yosunun üzerine yayın. Yosunun bir tarafında iki parmak kadar boşluk bırakın.

Pirincin ortasına dilediğiniz malzemeleri şeritler halinde dizip suşiyi yosunun açık tarafı sona kalacak şekilde sıkı bir rulo yapın.

Bıçağınızı ıslak bir havluyla her seferinde temizleyip nemlendirerek suşinizi dilimleyin.

Suşileri düz bir tabağa yerleştirip soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edebilirsiniz.

Tamamdır! Afiyet olsun..