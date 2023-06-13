Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında kullandığı ifadeler çok konuşuldu. Erdoğan, Şuşa konusunda yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a talimat verdi. Peki, Şuşa nereye bağlı? Şuşa nerede harita? Şuşa neresi? Şuşa kenti nerede? Şuşa ne demek? Şuşa beyannamesi! Şuşa kritik önemi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede dünya basınının dikkatini çeken açıklamalarda bulundu. Kullanıcılar ise Erdoğan'ın bahsettiği Şuşa hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Şuşa nereye bağlı? Şuşa nerede harita? Şuşa neresi? Şuşa kenti nerede? Şuşa ne demek? Şuşa beyannamesi! Şuşa kritik önemi!

ŞUŞA NEREDE? ŞUŞA HARİTADA NEREDE?

Şuşa, Azerbaycan'ın sürekli tartışılan Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan bir şehir. Karabağ'ın statüsünün netleşmemesi bu şehrin önemini iyice arttırıyor.

Şuşa

ŞUŞA KRİTİK ÖNEMİ

Dağlık Karabağ bölgesinin küçük şehri Şuşa, Karabağ'ın tartışmalı statüsünün ve Ermenistan-Azerbaycan güçlerinin çatışmalarından dolayı coğrafi bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ifadelerinde kullandığı, "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır" bölgenin önemini doğruluyor.