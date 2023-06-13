Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken bir konuşma yaptı. Konuşmasında "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız" ifadelerini kullanan Erdoğan'dan sonra vatandaşlar Şuşa beyannamesi nedir? Şuşa beyannamesi önemi ne? Şuşa beyannamesi imzalandı mı? Şuşa beyannamesi pdf! Şuşa beyannamesi tam metin oku! Şuşa beyannamesi Resmi Gazete! sorularını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu. Erdoğan, Şuşa'ya Başkonsolosluk açılması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar ise sürekli Şuşa beyannamesi nedir? Şuşa beyannamesi önemi ne? Şuşa beyannamesi imzalandı mı? Şuşa beyannamesi pdf! Şuşa beyannamesi tam metin oku! Şuşa beyannamesi Resmi Gazete! sorularını sordu. İşte tüm bu soruların cevapları…

ŞUŞA BEYANNAMESİ NEDİR?

15 Haziran 2021 tarihinde iki ülkenin de imzalaması ardından 1 ve 3 Şubat tarihlerinde her iki ülke Parlamentolarında onaylanarak yürürlüğe giren bölgesel istihdam ve barış gibi konularda işbirliği içeren beyannamedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sayfasında yayınlanan beyanname ile iki taraflı fayda odaklı maddeler eklenmiş ve iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından 2021 yılında imzalanmıştır.

Erdoğan ve Aliyev

ŞUŞA BEYANNAMESİ ÖNEMLİ MADDELER

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek imzalanan protokolde iki ülkenin vatandaşları için önemli maddeler bulunuyor. İşte o maddeler:

Taraflar, kendi ulusal çıkar ve menfaatlerini koruma ve sağlamaya yönelik bağımsız dış politika yürütürler. Taraflar, bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrar ve refah üzerinden barış, dostluk ve samimi komşuluğa dayalı uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, ayrıca ihtilaflar ile bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.

Taraflar, kendi ulusal çıkar ve menfaatlerini koruma ve sağlamaya yönelik bağımsız dış politika yürütürler. Taraflar, bölgesel ve uluslararası düzeyde istikrar ve refah üzerinden barış, dostluk ve samimi komşuluğa dayalı uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, ayrıca ihtilaflar ile bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.

Taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde, Taraflar, ortak istişareler yapacak ve bu tehdit veya saldırının önlenmesi amacıyla BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacak, birbirine BM Şartı'na uygun şekilde gerekli yardımı yapacaklardır. Bu yardımın kapsam ve biçimi ivedi yapılan görüşmeler yoluyla belirlenerek ortak tedbirler alınması için savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına karar verilecek ve Silahlı Kuvvetlerin güç ve yönetim birimlerinin koordineli faaliyeti sağlanacaktır.

Taraflar, Ermeni işgalinden kurtarılan rayonlarda başta mayınlı arazilerin temizlenmesi olmak üzere hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerini destekleyeceklerdir

Taraflar, siber güvenlik alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurgular ve bu alanda ortak bilimsel araştırma çalışmaları, uzman eğitimi gerçekleştirecek, karşılıklı teknik işbirliğini teşvik edeceklerdir.

Taraflar, ticari-ekonomik ilişkilerde ulusal ekonomilerinin ve ihracatın çeşitlendirilmesi, aynı zamanda geleceğe dönük alanlarda ortak üretimin oluşturulması, yatırım alanındaki işbirliğinin karşılıklı faydalı gelişimi için daha elverişli ortamın geliştirilmesi yönünde çabalarını yoğunlaştıracaklardır

Taraflar, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti Batı rayonları ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun (Zengezur Koridoru) açılmasının ve sözkonusu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolunun inşaatının iki ülke arasındaki ulaştırma-iletişim ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtirler.