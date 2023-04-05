Survivor ünlüler takımında yer alan Zeynep merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Zeynep Alkan neden yok sorusu araştırılmaktadır. Peki, Survivor Zeynep elendi mi? 2023 Survivor Zeynep Alkan neden yok, ne oldu? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yaşanan kıyasıya mücadele seyirciyi ekrana kilitledi. 2023 Ünlüler kadrosunda yer alan Zeynep Alkan merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Zeynep Alkan'ın neden yarışmada yer almadığı araştırılmakta. Peki, Survivor Zeynep elendi mi? 2023 Survivor Zeynep Alkan neden yok, ne oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ZEYNEP ELENDİ Mİ?

Bir süredir sakatlığı nedeniyle oyunlara çıkamayan ünlüler takımından Zeynep Alkan, sağlık sorunlarından dolayı Survivor 2023'e veda etti. Ada konseyinde Zeynep'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Gelen raporlara bakıldığında ameliyat sonrası süreç zor olacak. Survivor hayatı bitti, çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı" dedi. Sempatik tavırlarıyla ve performansıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Alkan, elinden sakatlandı.