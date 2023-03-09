Survivor Zeynep babası kim? Zeynep Alkan'ın babası kimdir?

Survivor yarışması TV8 ekranlarında seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Zeynep'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Zeynep babası kim? Zeynep Alkan'ın babası kimdir? İşte detaylar...