Survivor Zeynep babası kim? Zeynep Alkan'ın babası kimdir?
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Survivor yarışması TV8 ekranlarında seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Zeynep'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Zeynep babası kim? Zeynep Alkan'ın babası kimdir? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Survivor izleyicileri tarafından yarışmacılarının hayatı araştırılmakta. Survivor yarışmacılarından Zeynep Alkan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Zeynep babası kim? Zeynep Alkan'ın babası kimdir? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR ZEYNEP KİMDİR?
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Hataylıdır. Sanatçı bir ailede doğan Zeynep Alkan, sosyal medya fenomenine dönüştü. Hisar Eğitim Vakfı Okulunda okurken tiyatro eğitimi aldı. İki yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklamcılık okudu. 'Hayat Bazen Tatlıdır' adlı gençlik dizisinde Emel karakterini canlandırdı.
SURVİVOR ZEYNEP ALKAN BABASI KİM?
Survivor yarışmacılarından Zeynep Alkan, oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.