Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, bu sene de hız kesmeden izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Survivor Zeynep Alkan elendi mi? Sorusu da bu yıl yayınlanan sezonda merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Survivor Zeynep Alkan elendi mi? Survivor Zeynep Alkan neden yok, ne oldu? Zeynep Alkan sağlık durumu nasıl?

Yarışmanın en çok dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Zeynep Alkan'ı göremeyen birçok izleyici tarafından arama motorları üzerinde Survivor Zeynep Alkan elendi mi? Ve Zeynep Alkan neden yok, ne oldu? Soruları araştırılmakta. Peki, Survivor Zeynep Alkan elendi mi? Survivor Zeynep Alkan neden yok, ne oldu? Zeynep Alkan sağlık durumu nasıl?

SURVİVOR ZEYNEP ALKAN ELENDİ Mİ?

Çıktığı parkurda geçirdiği kazada elinde bir kırık oluşması şüphesi ile kontrollerinde devam ettiği biliniyordu. Konu hakkında Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Yapılan kontrollerde, açıkçası biz bu konuda toleranslıyız ve vakit olarak yarışmacımızın mağdur olmaması için her türlü toleransı gösterebiliriz. Ancak Zeynep'ten gelen bir haber hepimizi çok üzdü. O da şu, Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor.''