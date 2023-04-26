Survivor'ın son fragmanında yer alan aile ödülü Survivor izleyicilerini heyecanlandırırken bir yandan da duygulandırdı. Survivor yarışmacısı olan Yusuf'un yakını olan Rümeysa ise merak edildi. İzleyiciler arama motorlarında Survivor Yusuf sevgilisi Rümeysa Yıldız kim, kaç yaşında? Survivor Yusuf eşi Rümeysa kimdir? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Survivor Yusuf eşi Rümeysa kimdir? sorusu merak edilmekte. Survivor yarışmasının son fragmanında yer alan aile ödülü gündeme geldi. Yarışmacıların aileleri ve yakınlar ile duygu dolu anlar yaşamasının ardından yarışmanın seyirciler arama motorlarında Survivor Yusuf sevgilisi Rümeysa Yıldız kim, kaç yaşında? Survivor Yusuf eşi Rümeysa kimdir? sorularına yanıt aradı.

SURVİVOR YUSUF SEVGİLİSİ RÜMEYSA YILDIZ KİMDİR?

Rümeysa Yıldız, Survivor yarışmacısı olan Yusuf'un eşidir. Yusuf yarışmaya katılmadan kısa süre önce sözlenen çift izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. İkilinin sosyal medya hesabında yer alan fotoğrafları ise büyük beğeni topladı. İşte o fotoğraflar!

Yusuf Yıldız ve Rümeysa Yıldız

SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacısı Yusuf Yıldız 31 yaşındadır. Yusuf Yıldız beden eğitimi öğretmenidir. Yusuf Yıldız 8 yıllık öğretmenliğinin akabinde, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaktadır. Yusuf Yıldız yarışmaya gelmeden önce sözlenmiştir. Sevgilisinin ismi Rümeyda'dır. Yusuf Yıldız, Survivor 2023'te yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır.