Survivor Yusuf sevgilisi kim? Survivor Yusuf Yıldız ailesi kimdir?

Survivor'da yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılmaya başlandı. Ünlüler takımında yer alan Yusuf Yıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Yusuf sevgilisi kim? Survivor Yusuf ailesi kimdir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor'da bu akşam iletişim oyunu gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı. Büyük bir öneme sahip ödülü ünlüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımı sevdikleriyle görüştü. Ünlüler takımında yer alan Yusuf Yıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Yusuf sevgilisi kim? Survivor Yusuf ailesi kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR, SEVGİLİSİ KİM?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Yusuf Yıldız 31 yaşındadır. Yusuf Yıldız beden eğitimi öğretmenidir. Yusuf Yıldız 8 yıllık öğretmenliğinin akabinde, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaktadır. Yusuf Yıldız yarışmaya gelmeden önce sözlenmiştir. Sevgilisinin ismi Rümeysa'dır. Yusuf Yıldız, Survivor 2023'te yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır.