Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Yusuf oyun esnasında kendisine müdahale eden karşı takım yarışmacısı Asena'ya hakaret ve tehditler savurdu. Peki, Survivor Yusuf ne ceza aldı? Survivor'da Yusuf neden ceza aldı, ceza sebebi ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde tatsız bir olay yaşadı. Halil'e karşı oyunu kaybeden Yusuf, atış esnasında kendisine bağırarak ona yardımcı olan arkadaşlarını engelleyen Asena'ya ateş püskürdü. Peki, Survivor Yusuf ne ceza aldı? Survivor'da Yusuf neden ceza aldı, ceza sebebi ne?

SURVİVOR YUSUF NE CEZA ALDI?

Oyunu kaybettikten sonra deliye dönen Yusuf, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana kemik vereceğim dişlerini sökeceğim senin" dedi. Bu sözlere sessiz kalmayan Asena ise "Ben şimdi bu adamın üzerine gideceğim ben suçlu olacağım" deyince Yusuf, "Yanlışı sen mi bana öğretiyorsun? Beni karşına alma" diyerek sert çıkıştı. Asena ise "Senin benim hayatımda ne yerin var ki seni karşıma alayım Yusuf?" diye sordu.

Yusuf'un söylediklerinden sonra Survivor'da acil durum konseyi düzenlendi. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Yusuf "Şuurumu kaybettim. Neler söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sinirimi, öfkemi nereden çıkartacağımı bilemedim. Herhangi bir muhatabı yok. Benim sorunum kendimle. Kaybetmeye tahammülüm yok" diyerek özür diledi.

ACUN ILICALI'DAN SERT TEPKİ

Yusuf'un o sözlerini Asena'ya söylediğini düşünen Ilıcalı, "Karşı taraftan Asena bağırarak seni şaşırtıyor. Sen Asena bağırınca şaşırıyorsun, hata yapıyorsun, deliriyorsun. Çılgın hareketler yapıyorsun, saydırmaya başlıyorsun, hakaretlere başlıyorsun, yüzüne söylemiyorsun. Asıl kafanı karıştıran Asena. Asena'da 'Bana mı söylüyorsun?' deyince 'ortaya' diyorsun. Sen burada birine konuşuyorsun. Onu dolduramıyorsun haklı olarak. Bizim açımızdan asla kabul edilebilir şeyler değil. Seninki 3 dakika falan sürüyor." Dedi.

SURVİVOR YUSUF CEZASI NE?

Survivor tarihinde böyle bir olay yok diyen Acun Ilıcalı, Yusuf'a bir yaptırım uygulayacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sondaki 4 ödülden yararlanmayacaksın. Ekip olarak toplantı yaptık, kendi kendimize şöyle karar verdik. Bunu kabul ederse ve muhatabından özür dilerse 3 ödül cezası verelim dedik." Olayı kabul edip muhatabından özür dileseydi ödül cezasının 3 olacağını dile getiren Ilıcalı, gerçekçi konuşmadığı için 4 olmasına karar verdiklerini söyledi.