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Survivor Yusuf kimdir? Survivor 2023 Yusuf Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor Yusuf kimdir? Survivor 2023 Yusuf Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Gündem Haberleri

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacısı Yusuf Yıldız'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yusuf Yıldız kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Yusuf Yıldız'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

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SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacısı Yusuf Yıldız 31 yaşındadır. Yusuf Yıldız beden eğitimi öğretmenidir. Yusuf Yıldız 8 yıllık öğretmenliğinin akabinde, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaktadır. Yusuf Yıldız yarışmaya gelmeden önce sözlenmiştir. Sevgilisinin ismi Rümeyda'dır. Yusuf Yıldız, Survivor 2023'te yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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