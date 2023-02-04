Survivor Yusuf kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 yeni yedek yarışmacı Yusuf Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Survivor 2023'ün yeni yedek yarışmacısı Yusuf Yıldız'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yusuf Yıldız kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Yusuf Yıldız'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Survivor 2023 Yusuf Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ünlüler takımında yer alan yeni yedek yarışmacı Yusuf Yıldız kimdir? Yusuf Yıldız evli mi, sevgilisi var mı? Yusuf Yıldız aslen nereli? Yusuf Yıldız nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...
SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?
Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Yusuf Yıldız 31 yaşındadır. Yusuf Yıldız beden eğitimi öğretmenidir. Yusuf Yıldız 8 yıllık öğretmenliğinin akabinde, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaktadır. Yusuf Yıldız yarışmaya gelmeden önce sözlenmiştir. Sevgilisinin ismi Rümeyda'dır. Yusuf Yıldız, Survivor 2023'te yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır.