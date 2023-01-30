Survivor Yusuf Güney elendi mi? Yusuf Güney neden yok? Yusuf Güney Survivor'a neden veda etti?

Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasına veda eden isim merak konusu oldu. Peki, Survivor Yusuf Güney elendi mi? Yusuf Güney neden yok? Yusuf Güney Survivor'a neden veda ediyor? İşte detaylar...

Survivor'da bir ayrılık daha! Ünlü şarkıcı Yusuf Güney de ada şartlarına dayanamayarak yarışmayı bıraktı

Survivor Yusuf Güney neden yok? TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'da yarışan Yusuf Güney merak konusu oldu. Yusuf Güney neden veda etti? aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Yusuf Güney elendi mi? Yusuf Güney neden yok? Yusuf Güney Survivor'a neden veda ediyor? Detaylar haberimizde....

SURVİVOR YUSUF GÜNEY NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü sürüyor. Oylama sonucu Ümit Erdim, sağlık sorunları nedeniyle Berdan Mardini ve ada şartlarına dayanamadığı için Seçkin Piriler'in yarışmayı bırakmasının ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı. Ayrılığı konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, "Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' sözlerini kullandı.