Survivor Yusuf diskalifiye mi olacak, elenecek mi, ne dedi? Survivor 2023 Yusuf Yıldız yarışmada kime ne dedi? Acil durum konseyi yapılacak mı?

Survivor 67. bölüm fragmanında Ünlüler takımındaki Yusuf Yıldız fragmanın son bölümlerinde "Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum." açıklamasında bulundu. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Yusuf diskalifiye mi olacak, elenecek mi? Survivor 2023 Yusuf Yıldız yarışmada kime ne dedi? Acil durum konseyi yapılacak mı? merak etti. İşte detaylar...

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Survivor Yusuf diskalifiye mi olacak? Survivor Yusuf elenecek mi? merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında bazı sözler söyleyen Yusuf hakkında verilen kararlar merak edildi. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR YUSUF DİSKALİFİYE Mİ EDİLECEK?

Survivor 2023 yeni bölüm fragmanında Yusuf Yıldız fragmanın son sahnelerinde şöyle açıklamalarda bulunuyor:

"Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Kimden izin alıyorsak alalım. Bitti."

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat izleyiciler, Yusuf Yıldız'ın sözlerinden dolayı diskalifiye olup olmayacağını merak etmişti. Henüz diskalifiye olacak mı olmayacak mı bilinmiyor. Detaylar geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Bugünkü yeni bölümde detaylar belli olacak.

SURVİVOR YUSUF YILDIZ KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Yusuf Yıldız 31 yaşındadır. Yusuf Yıldız beden eğitimi öğretmenidir. Yusuf Yıldız 8 yıllık öğretmenliğinin akabinde, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışmaktadır. Yusuf Yıldız yarışmaya gelmeden önce sözlenmiştir. Sevgilisinin ismi Rümeyda'dır. Yusuf Yıldız, Survivor 2023'te yedeklerden Ünlüler takımına katılmıştır.