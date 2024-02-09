Survivor Yunus Emre evli mi? Sorusu, Survivor All Star 2024 izleyicileri tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Yunus Emre de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Yunus Emre evli mi? Survivor Yunus Emre eşi kim, adı ne?

SURVİVOR YUNUS EMRE EVLİ Mİ?

Survivor Yunus Emre Beria Özden ile evlendi. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'dir.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda ve 82 kilogram ağırlığında olan bu mücadeleci isim, halen Silivri'de yaşamaktadır. Yunus Emre, ulaştırma lojistik alanında eğitim almak üzere Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenim görmektedir. İki çocuklu bir ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

Lise yıllarında yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle kilo problemleri yaşayan Yunus Emre, tedavi sonucunda aldığı kilolarla dalga geçildiği için okulu sevemediğini belirtmektedir. Tedavi sürecinin ardından sporla tanışan ve okul sonrasında şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşen başarılı yarışmacı, bu süreçte hayatında önemli bir döneme imza atmıştır.

Modelliğe olan ilgisiyle 17 yaşında ajanslara başvuran Yunus Emre, kısa sürede katalog çekimleri ve Fashion Week'lerde yer alarak adını duyurmuştur. Modelliğin yanı sıra sporla da iç içe olan Survivor Yunus, kum torbası başında geçirdiği uzun saatlerle fiziksel gücünü geliştirmiştir. Çocukken dövüşçü olma hayali kuran ancak ailesinin engellemesiyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalan Yunus Emre, ilerleyen yıllarda profesyonel kick boks, güreş ve karatecilerle antrenmanlar yaparak kendini geliştirmiştir.

MMA (Mixed Martial Arts) dövüşlerine katılan Yunus Emre, 2019'da Türkiye 3.'sü ve İstanbul 2.'si olmuştur. Modellik ve yardımcı oyunculuk kariyerine ek olarak, aksiyon filmi çekme ve dövüş kulüpleri sahibi olma gibi hedeflere sahip olan Yunus Emre Özden, MMA federasyonunun kendisine "hocam" diye hitap ettiği bir manken dövüşçüdür. Yunus Emre, MMA'nın kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu vurgulayarak, bu sporun kötülüklerden arınma yolunu temsil ettiğini ifade etmektedir.