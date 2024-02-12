SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | Survivor son bölümünde ne oldu? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'da tansiyon yükseldi. Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Yunus Emre ve Ogeday arasında oyun esnasında kavga çıktı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı ise Yunus Emre'ye tepki gösterdi.

SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununda Yunus Emre ve Ogeday arasında kavga çıktı. Konseyde Yunus Emre'nin sürekli kavga çıkarmasına tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Her gün bir olaydasın. Herhalde sonunu getiremeyeceksin gibi. Bir insan bir insanla problemliyse bu dünyanın en normal olayıdır, iki insansa olabilir diyebilirim, 3 insanla ile ya adama bir şey mi var derim. 4. ile problemliyse problem bu adamda derim, 5. ile problemliyse kafası gitmiş derim 6. ile problemliyse ümitsiz vaka derim. Değişik insanlarla problem yaşıyorsun çünkü problem sende. Konuları uzattıkça uzatıyorsun. Bitirim bitirim yürümeler yapıyorsun. 3-4 kişi seni tutmaya çalışıyor. Keşke bıraksalardı da ne yapacaksın merak ediyorum. Seni anlamsız hareketlerini seyrettim" şeklinde konuştu.