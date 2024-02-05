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Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti?

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Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'ten merakla beklenen fragman yayınlandı. fragmanda kavga diyalogları dikkatleri çekti. Peki, Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti?

Survivor All Star 2024'te yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2024 All Star'da yarışan Yunus Emre Özden, son bölümde Poyraz ile yaşadığı kavga nedeniyle diskalifiye olma tehlikesiyle karşı karşıya.Peki Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti?

SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Mavi takımdan kırmızı takıma geçen Yunus Emre Özden Poyraz ile karşı karşıya geldi. Tansiyonu yükselten sözlerin sarf edildiği tartışma sonrası konseyde yüzleşildi.

Yunus Emre Özden, bu olayla birlikte adını sıkça duyuran bir isim olurken, yaşanan gerginliklerin izleyiciyi ekrana kilitleyeceği tahmin ediliyor.

Yeni bölüm fragmanında ada konseyinde seslerin yükseldiği görülüyor. Tartışmanın taraflarının Yunus Emre ve Mustafa Kemal olduğu düşünülüyor.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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