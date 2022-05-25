Survivor Yorgos (Giorgos) kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Giorgos Talantsev kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Yorgos kimdir merak ediliyor. Peki, Yorgos kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR GİORGOS (YORGOS) KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Giorgos Talantsev 28 yaşında ve Otel yöneticisidir. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Giorgos Talantsev, Kırmızı takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

Haberler.com - Gündem