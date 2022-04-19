Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor kim elendi? 18 Nisan Survivor kim gitti?

Survivor All Star yayınlandığı her yeni bölüm sayesinde gündeme geliyor. Seyircinin yoğun ilgiyle izlediği Survivor yarışması bu sezon yokluk adası kuralı damgayı vurdu. Eleme adaylarının 24 saati yalnız geçireceği ve sadece iki kamera ile gözlemlendikleri yokluk adası, yarışmacıları zorluyor. Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması 2022 sezonu heyecanla devam ediyor. Eleme adaylarının, sürgün adasından sonra yokluk adasına gittiği ve şartları zor olan 24 saat geçirmeleri gerektiği yokluk adası kuralı yarışmacıları ciddi anlamda zorluyor. Bu hafta yokluk adasına giden isimler Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur olmuştur.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur olmuştur. Oylama sonucu bir kişinin bu hafta Survivor'a veda edecektir. Bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölüm ile elenen isim belli olacaktır.