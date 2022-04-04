Survivor yokluk adasına kim gitti? Survivor kim elendi? 4 Nisan Survivor kim gitti?

Survivor All Star'da yokluk adasına giden isim belli oldu. Herkesin yoğun ilgisi ile takip edilen Survivor yarışması adadan elenen ilk isim belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, yeni sezona yine bomba gibi başladı. Yeni sezonda, yeni kuralları olan Survivor All Star'da yarışmacıları zorlayan zorlu parkurlar ve yokluk adası gibi yeni kurallar getirilmiştir. Yokluk adasına giden isimler belli oldu. 4 Nisan 2022 Survivor ilk kim elendi? Survivor kim elendi? Survivor kim kazandı? Survivor All Star 2022 adaya kim veda etti? Survivor All Star adaya ilk kim veda etti? Survivor yokluk adasına kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu ilk kazanan takım Ünlüler oldu. Küçükten büyüğe yoğun ilgi ile takip edilen, TV8'in sevilen yarışması Survivor 2022 sezonunda yokluk adasına giden ilk isim Ardahan oldu. Gönüllüler takımında yokluk adasına Ardahan gitti ve aynı zamanda eleme adayı olmuştur. İkinci eleme adayı ise Ünlüler takımından Barış oldu.

SURVİVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Yeni sezonda, yeni kuralları olan Survivor All Star'da yarışmacıları zorlayan zorlu parkurlar ve yokluk adası gibi yeni kurallar getirilmiştir. Survivor yarışmasının yeni kuralı olan yokluk adası, eleme adaylarının orada kaldığı yeni bir kuraldır. Yokluk adasına ilk giden isim Ardahan oldu. İkinci giden isim ise Ünlüler takımından Barış ve üçüncü aday ise Gizem oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Gönüllülerden Ardahan ve Ünlüler takımından Barış ve Gizem oldu. Bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyununda üçüncü aday belli olacaktır.

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