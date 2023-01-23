TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme gerçekleşti. Eleme sonucunda 2 kişi yokluk adasına gidecek. Peki, Survivor yokluk adasına kim gidiyor? Survivor yokluk adasına giden yarışmacılar kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. Bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Gönüllüler arasında yapılan oylama sonrasında yokluk adasına ikinci gidecek isim Aziz oldu.