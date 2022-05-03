Survivor Yokluk adası kalktı mı? Yokluk adası tamamen kalkacak mı? Survivor 2022 Yokluk ve Sürgün adası tamamen kalktı mı?

SURVİVOR YOKLUK ADASI NASIL BİR YER?

Acun Ilıcalı konseyde Yokluk adası ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan açıklamaya göre;

Yokluk adasına 1 yarışmacı gidecek ve 24 saat orada kalacak. Yokluk adasına o yarışmacıdan başka kimse olmayacak, teknik ekipten de kimse olmayacak. Yarışmacılar burada 24 saat boyunca yalnız kalacaktır. Ayrıca yarışmacılara limitsiz su ve 1 avuç pirinç verilecek.

SURVİVOR YOKLUK ADASI KALKTI MI?

Acun Ilıcalı son konseyde yokluk adasının kalktığını açıkladı. 2 Mayıs bugün yapılacak oylamada eleme adayı seçilen yarışmacı son kez yokluk adasına gitmiş olacak.

Haberler.com - Gündem