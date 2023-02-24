Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Survivor yarışması bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Survivor yok mu, neden yok? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından Survivor yarışmasının akıbeti merak konusu oldu. Survivor yarışmasını TV8 yayın akışında göremeyen kullanıcılar tarafından Survivor neden yok? sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor yok mu, neden yok? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 - Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa "Deprem Özel"

12:00 - Kırmızı Oda

20:00 - Tuzak

22:15 - Sıfırıncı Gün

SURVİVOR YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz haftalarda yayınlanmamıştı. TV8'de bugün Tuzak dizisinin yeni bölümünün yayınlanma sebebiyle Survivor yayınlanmayacaktır.