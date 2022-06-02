Survivor yeni takımlar! YENİ ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER! Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşur? - Haberler

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Survivor yeni takımlar! YENİ ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER! Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşur?

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Survivor yeni takımlar! YENİ ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER! Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşur?

Survivor 2 Haziran yapılan konseyde takımlar değişti. Yeni takımların kaptanı Adem ve Nagihan oldu. Peki, Adem'in takımında kimler var? Nagihan'ın takımında kimler var? Survivor yeni takımlar kimlerden oluşuyor? Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşuyor? İşte tüm yeni takımlar...

Survivor 2022'de takımlar son kez değişti. Bugün yapılan konseyde Ünlüler'den Ayşe Gönüllüler'e geçerken, Gönüllüler takımındaki Nisa ve Evrim Ünlüler takımına geçti. İşte yeni takımlar ve performans 1.leri...

Evet Ünlüler ve Gönüllüler takımı değişti. Takımlar ve yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  • Ünlüler takımı performans 1. si : Adem
  • Gönüllüler takımı performans 1. si : Nagihan
  • Yüzdesi fazla olan isim : Nagihan

Ünlüler takımında performans birincisi olan Adem takımına Batuhan-Anıl-Evrim-Nisa'yı aldı. Gönüllüler takımında performans birincisi Nagihan ise takımına Ayşe'yi aldı ve diğer üyeler aynı kaldı.

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

Survivor yeni takımlar! YENİ ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER! Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşur?Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı

  • - Adem
  • - Batuhan
  • - Anıl
  • - Evrim
  • - Nisa

  • - Nagihan
  • - Ayşe
  • - Atakan
  • - Ogeday
  • - Berkan
  • - Hikmet

Survivor'da en son yapılan konseyde Ünlüler takımından Sema elenmişti.

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