Survivor yeni takımlar! YENİ ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER! Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşur? - Haberler

Survivor 2022'de takımlar son kez değişti. Bugün yapılan konseyde Ünlüler'den Ayşe Gönüllüler'e geçerken, Gönüllüler takımındaki Nisa ve Evrim Ünlüler takımına geçti. İşte yeni takımlar ve performans 1.leri...

SURVİVOR'DA TAKIMLAR MI DEĞİŞTİ?

Evet Ünlüler ve Gönüllüler takımı değişti. Takımlar ve yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Ünlüler takımı performans 1. si : Adem

Adem Gönüllüler takımı performans 1. si : Nagihan

Nagihan Yüzdesi fazla olan isim : Nagihan

Ünlüler takımında performans birincisi olan Adem takımına Batuhan-Anıl-Evrim-Nisa'yı aldı. Gönüllüler takımında performans birincisi Nagihan ise takımına Ayşe'yi aldı ve diğer üyeler aynı kaldı.

NAGİHAN'IN TAKIMI

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

ADEM'İN TAKIMI

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

Yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı

YENİ ÜNLÜLER TAKIMI

- Adem

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMI

- Nagihan

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son yapılan konseyde Ünlüler takımından Sema elenmişti.

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