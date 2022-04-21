Survivor All Star'da dengeler değişiyor. Yayınlandığı her yeni bölümü ile gündeme gelen Survivor yarışması, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise takımların karıştığı ve Survivor yeni takımlarda kimlerin olacağı merak ediliyor. Survivor yeni takımlar oluştu mu ve 2022 Survivor yeni kadrosu nasıl oldu gündeme geliyor. Survivor'ın yeni takımlarında kimler var seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor yeni takımlar oluştu mu, belli oldu mu? Survivor yeni takımlarda kimler olacak? 2022 Survivor yeni kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR OLUŞTU MU?

TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması heyecanla devam ediyor. Bu sezon yeni kurallardan oluşan Survivor yarışması, sürgün adası ve yokluk adasından sonra yayınlanacak olan yeni bölümde takımların karıştığı biliniyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor'ın yeni takımları belli olacaktır.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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