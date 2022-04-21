Survivor yeni takımlar oluştu mu, belli oldu mu? Survivor yeni takımlarda kimler olacak? 2022 Survivor yeni kadrosu!
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması heyecanla devam ediyor. Bu sezon yeni kuralların gelmesiyle beraber yarışmacılar zorlu mücadele veriyor. Bu akşam yayınlanacak olan Survivor'da yeni takımlar oluşacak. Survivor yeni takımlarda kimler olacak merak ediliyor. Peki, Survivor yeni takımlar belli oldu mu?
Survivor All Star'da dengeler değişiyor. Yayınlandığı her yeni bölümü ile gündeme gelen Survivor yarışması, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise takımların karıştığı ve Survivor yeni takımlarda kimlerin olacağı merak ediliyor. Survivor yeni takımlar oluştu mu ve 2022 Survivor yeni kadrosu nasıl oldu gündeme geliyor. Survivor'ın yeni takımlarında kimler var seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor yeni takımlar oluştu mu, belli oldu mu? Survivor yeni takımlarda kimler olacak? 2022 Survivor yeni kadrosu! Detaylar haberimizdedir…
TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması heyecanla devam ediyor. Bu sezon yeni kurallardan oluşan Survivor yarışması, sürgün adası ve yokluk adasından sonra yayınlanacak olan yeni bölümde takımların karıştığı biliniyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Survivor'ın yeni takımları belli olacaktır.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu