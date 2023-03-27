Survivor yeni bölüm sonrasında yeni takımlar araştırılıyor. Survivor'da açıklanan yeni takımlarda kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor yeni takımlar belli oldu mu? 2023 Survivor takımlar açıklandı mı? Survivor yeni takımlar kimler? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam birleşme partisi gerçekleşti. Birleşme partisinin ardından yayınlanan yeni bölüm sonrasında yeni takımlar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Survivor'da takımlarda hangi yarışmacıların olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor yeni takımlar belli oldu mu? 2023 Survivor takımlar açıklandı mı? Survivor yeni takımlar kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.