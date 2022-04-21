Survivor Ünlüler yeni isimler kimler? Gönüllüler yeni takımlar kimler? Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor'da takımlar karışacak mı? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, Survivor yeni takımlar! 2022 Ünlüler ve Gönüllüler yeni kadro! Yeni Ünlüler takımında kimler olacak? Yeni Gönüllüler takımında kimler olacak? Survivor'da takımlar karışacak mı? Survivor 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı değişecek mi, kim hangi takıma gidecek? Acil Durum Konseyi bugün mü? Survivor takım değiştiren yarışmacılar kimler oldu 2022? Survivor All Star'da hangi oyuncular takım değiştirdi? Ünlüler-Gönüllüler yeni takım kadrosu! İşte bilgiler...

SURVİVOR 2022 TAKIMLAR KARIŞACAK MI?

Survivor 2022 yeni fragmanında Acil Durum Konsey'i yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde "Sizlerin de heyecanla beklediği takım konseyi geldi. Bu konsey Survivor'un kaderini belki değiştirecek. Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız." açıklaması yaptı. Bunun akabinde izleyiciler Survivor'da kim hangi takıma geçecek merak etti. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde takımlar nasıl karışacak, hangi yarışmacı hangi takıma gidecek belli olacaktır...

Yeni değişiklikler şimdi açıklanıyor...

Takım değiştirecek isimler:

- Ayşe

- Nagihan

- Sude

- Gökhan

- Perviz

- Anıl

- Atakan

2022 SURVİVOR YENİ KADRO!

Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):

- Adem

- Ayşe

- Sude

- Gökhan

- Anıl

- Sema

- Merve

- Batuhan

- Barış

Yeni Kırmızı takım

Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):

- Nagihan

- Perviz

- Atakan

- Ogeday

- Nisa

- Evrim

- Hikmet

- Seda

- Berkan

Yeni Mavi takım

Buna göre:

Ayşe Kırmızı takıma geçti.

Nagihan Mavi takıma geçti.

Sude Kırmızı takıma geçti.

Gökhan Kırmızı takıma geçti.

Perviz Mavi takıma geçti.

Anıl Kırmızı takıma geçti.

Atakan Mavi takıma geçti.

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