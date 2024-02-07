Sevilen yarışma programı Survivor izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan tartışma sonrası seyirciler ne olduğunu daha fazla merak etmeye başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SURVIVOR 28. BÖLÜM FRAGMANI!

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Survivor All Star'ın son bölümünde yaşananlar Acun Ilıcalı'yı çıldırtmıştı. Sandalyeyi deviren Ilıcalı, "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size" dedi.

SURVIVOR 28. BÖLÜM FRAGMANI LİNKİ!